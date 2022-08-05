Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Президент Турции планирует обсудить с российским коллегой целый ряд тем, связанных с обстановкой в мире.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ansa/Chigi'Palace Press Office/F; 5-tv.ru
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи. Сегодня у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщали в Кремле, стороны планируют обсудить целый ряд тем, связанных с обстановкой в мире.
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