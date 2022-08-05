Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи. Сегодня у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщали в Кремле, стороны планируют обсудить целый ряд тем, связанных с обстановкой в мире.