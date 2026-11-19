Детальный разбор встречи лидеров России, Китая и США уже появляется в мировых СМИ. Как раз сейчас журналисты внимательно вслушиваются в заявления президентов.

Президент России Владимир Путин дал предельно четкие ответы на все темы: от возможного диалога с Европой до возможного ответа на угрозы в отношении нашей страны. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий продолжит.

Сначала — многочасовое ожидание, потом — стремительное движение: журналисты соревновались, чтобы занять лучшие места в зале.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне стал главным источником мировых новостей, но ключевые встречи проходили за закрытыми дверями. Поэтому к пресс‑конференции Владимира Путина было приковано повышенное внимание.

Президент подводил итоги 33‑го саммита АТЭС. Он уже во многом стал историческим, но главное — может принести конкретные результаты.

«21 экономика приняла участие. в сегодняшнем мероприятии. Это все экономики региона. Зафиксировали еще раз фундаментальные принципы экономических отношений. Это свобода экономических отношений, это недопущение различного рода ограничений. Свобода судоходства, мы тоже об этом говорили. Все это, если мы будем имплементировать это хотя бы здесь, хотя бы в регионе, безусловно, является важным фактором развития мировой экономики и для РФ», — отметил Путин.

Президента спрашивали и о конфликте на Украине. Путин напомнил, что киевский режим запустил маховик эскалации, объявив кампанию ударов по российским гражданским объектам, потому что на деле не желает завершать конфликт. Путин объясняет, почему.

«Сегодняшние власти в Киеве не хотят никакого прекращения боевых действий, потому что надо будет идти на выборы. А сохранить власть — придется подтасовывать все грубо. Возможно, удастся сохранить. Но так проблематично, что сегодняшние властители в Киеве, сегодняшний режим сохранит свою власть. А значит, не сохранит источники дохода, получаемые ими от войны. Разворовывая народное достояние самих граждан Украины и разворовывая помощь, которую они получают от Запада. Источник иссякнет. Нет стимула соглашаться с прекращением боевых действий и созданием условий для долгосрочного, бессрочного мира, устремленного в будущее. Мы стремимся именно к этому, но если украинские власти и их спонсоры осознают эти реалии — тогда, думаю, компромиссы, о которых мы говорим, они состоятся.», — добавил российский лидер.

Реалии, о которых говорил президент, касаются в том числе нового расклада сил в мире. Путин подробно остановился на формировании новой архитектуры безопасности.

«Мы же слышим каждый день, что транслируют нам европейские лидеры. „Война, война, надо готовиться к 2030-му году“. Мы не собираемся ни на кого нападать, чтобы готовиться к 2030-му году. А оттуда все время слышим. Это нормально? Нет. Тем не менее, мы понимаем, что обсуждать вопросы, связанные с безопасностью, в том числе с безопасностью в Европе, без европейцев бессмысленно. Почему я сейчас об этом говорю в привязке к Украине? Очень простой ответ: потому что один из ключевых компонентов урегулирования, по мнению украинской стороны, заключается в обеспечении их безопасности. И мы согласны. Также, как должна быть обеспечена и безопасность России. Должна быть обеспечена и безопасность самой Украины», — продолжил Путин.

По сути эта пресс-конференция про признание реальности. В которой складывается новый многополярный мир. Отношения России и Китая — его важное связующее звено.

Большая пресс‑конференция, обстоятельная. Подробные ответы из которой еще долго будут извлекать выводы — как на Востоке, так и на Западе.

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