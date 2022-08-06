Определенный алгоритм: раскрыты темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

В ходе встречи поднимались серьезные темы об урегулировании сирийского конфликта.

Сочинские переговоры российского президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прошли как «традиционный рабочий диалог» между руководителями двух государств. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT.

«Сложился уже определенный алгоритм, встречи происходят достаточно часто и носят предметный характер, обсуждаются конкретные вопросы. Повестка дня достаточно насыщенная: здесь и двусторонние отношения, экономические, политические и социальные вопросы. Кроме того, внимание всех уделено тому, что при участии Турции налажен вывоз зерна с Украины, достигнуто пакетное соглашение», — отметил политолог.

В том числе он подчеркнул, что на переговорах поднимались важные вопросы взаимодействия России и Турции в Сирии, а также мирного урегулирования сирийского конфликта. Особенно этому предшествовали совместные переговоры лидеров РФ, Ирана и Турции. По словам публициста, сейчас происходит некое продолжение того разговора, однако теперь больше внимания уделяется на двустороннее сотрудничество в региональной и глобальной повестке.

Напомним, что встреча российского и турецкого лидеров в Сочи продлилась более четырех часов. В ходе нее обсуждался ряд несущих вопросов, а также в начале переговоров глава нашего государства сообщил о намерении подписать договор о развитии торгово-экономических связей России и Турции.

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