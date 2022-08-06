Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Хотели больше жертв: боевики атаковали школу в Куйбышевском районе Донецка

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 91

Боевики атаковали школу в Куйбышевском районе Донецка

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Снаряды прилетели не только в здание, где учатся дети, но и на близлежащую территорию.

Школа в Куйбышевском районе Донецка накануне попала под артиллерийский обстрел украинских боевиков. Речь идет об образовательном учреждении № 21, расположенном на улице Краснознаменской. В здании учебного заведения разрушена кровля и местами выбило окна. На видео — эксклюзивные кадры, сделанные с места события для 5-tv.ru.

«Разрушена кровля, остекление. Снаряды попали в спортивную площадку учебного заведения», — говорится в Telegram-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

В этом же районе боевики обстреляли жилой квартал на улице Грекова. От некоторых домов практически ничего не осталось — ни крыши, ни окон, ни даже стен. Одним словом, руины. На месте некоторых построек — пожар, с которым пытаются справиться огнеборцы. Как сообщили в штабе, пострадали при обстреле улицы два человека — мужчина и женщина, обоих доставили в ближайшие медицинские учреждения.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ атаковали частный сектор Первомайска в ДНР. Жилые дома боевики уничтожили при помощи зажигательных снарядов. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Тема:
Специальная военная операция России
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