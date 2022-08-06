От домов ничего не осталось: ВСУ атаковали частный сектор Первомайска в ДНР

Регион регулярно подвергается нападкам со стороны украинских боевиков. Местные жители ищут защиты у российских военных.

Частный сектор Первомайска Донецкой народной республики обстрелян украинскими военными (ВСУ). 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

По имеющимся данным, боевики атаковали район зажигательными снарядами. Подтверждение тому можно увидеть на записи. Кроме того, после обстрела в земле остались огромные воронки, а вместо домов — одна разруха. К счастью, человеческих жертв удалось избежать. До этого ВСУ атаковали Металлист, Доломитное и Гольмовский в ДНР.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Глава государства Владимир Путин подчеркивал, что мирные граждане региона подвергаются геноциду со стороны киевской власти в течение восьми лет. Власти ЛДНР попросили Москву оказать им военную поддержку и признать суверенитет. По заявлению Минобороны РФ, войска наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины с целью снизить ее боевой потенциал. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что три человека погибли от снаряда ВСУ, попавшего в рейсовый автобус в Донецке.