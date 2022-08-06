Спортсмены «всухую» разделались с противником, закатив два мяча в первом тайме.

Московский «Спартак» разгромил «Урал» в матче РПЛ

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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Футболисты московского «Спартака» разгромили игроков «Урала» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Противник не смог закатить в ворота противника ни одного мяча.

Известно, что игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых». В первом тайме отличились Квинси Промес, а затем Михаил Игнатов. Последний вышел на поле в качестве замены — Виктор Мозес получил повреждение.

Команда «Спартака» одержала третью победу подряд и поднялась на первое место в турнирной таблице серии РПЛ. «Урал» же потерпел четвертое по счету поражение. Пока на счету игроков ни одного балла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Спартак» разгромил «Краснодар» и одержал первую победу над ним с марта 2021 года.

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