Винокур показал могилу матери в честь годовщины ее смерти: «Помню и люблю»

Родительница российского юмориста обладала исключительным жизнелюбием и оптимизмом. Знаменитый артист очень по ней скучает.

Юморист Владимир Винокур опубликовал фото с могилы матери в личном блоге. На кладбище артист прибыл вместе с супругой Тамарой, чтобы почтить память родительницы. Анна Юльевна скончалась в 2018 году, ей было 96 лет.

«Сегодня день памяти мамы!!! Помню и люблю», — подписал артист публикацию.

Мама Владимира Винокура похоронена на Кунцевском кладбище Москвы, где также покоится его отец Натан Винокур, умерший в 1995 году.

Покойная Анна Юльевна работала учителем русского языка и литературы в одной из советских школ. Юморист уважал маму и всегда говорил о ней только хорошее. Всю жизнь он поддерживал с ней теплые отношения.

Владимир Винокур с женой Тамарой около маминой могилы. Фото: Instagram* / vladimir_vinokur

В том числе родительница радовалась успехам наследника и посещала почти каждое его выступление в Москве. Для нее всегда было уготовлено место в первом ряду, а после концерта Владимир Винокур дарил ей шикарный букет цветов.

Сам юморист не раз отмечал, что именно благодаря веселой и радостной матери приобрел такое искрометное чувство юмора. Анна Юльевна всегда шла по жизни с улыбкой и любые трудности встречала с оптимизмом. Именно того жизнелюбия очень не хватает сейчас самому юмористу.

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