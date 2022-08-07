Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Максим Галкин на концерте: «Русские вообще не понимают, что происходит»

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Игорь Рязов
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Поливающий грязью родину из-за рубежа муж Аллы Пугачевой дал российским поклонникам новый повод для критики. В этот раз им послужило граничащее с манией величия самомнение юмориста и конспирация.

Максим Галкин на концерте: «Русские вообще не понимают, что происходит»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Опальный юморист Максим Галкин высмеял русскоязычных зрителей во время концерта в латвийской Юрмале. Он упомянул соотечественников в контексте, якобы они ничего не понимают. Об этом сообщает «ТВ Центр».

Во время выступления юморист похвастался результатами изучения латышского языка. По мнению Максима Галкина, после его отъезда вместе с женой Аллой Пугачевой в Израиль россияне стали за ним пристально следить. Многие выражали негодование из-за антироссийских высказываний супруга Примадонны, поэтому тот, вероятно, решил усилить конспирацию и занялся изучением иностранного языка.

«Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Поэтому сегодня я хочу говорить по-латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь! Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили», — временами запинаясь, произнес Галкин со сцены на латышском языке.

Как отмечает издание, латвийские зрители в зале порадовались познаниям российского юмориста в их родном языке. Однако позже в сети появились недовольные возгласы о том, что весь концерт не прошел на латышском.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули РФ вскоре после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Из-за границы юморист вскоре стал резко высказываться в адрес России и сограждан, чем вызвал негодование у внушительной части российского общества. Многие рекомендовали ему больше никогда не возвращаться на родину, поскольку тут его больше никто не ждет. 

Антироссийские концерты Галкина приносят ему хороший доход. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Европе за одно выступление ему платят многомиллионные гонорары. Тем временем поклонники заговорили, что его брак с Аллой Пугачевой начал трещать по швам. С кем из звездных родителей останутся дети в случае развода, ранее рассказал юрист Андрей Алешкин.

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