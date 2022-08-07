«Би-2» покинули Россию

Музыканты известной группы «Би-2» тайно уехали из России. Начало цепочки событий, которая привела к спешному отъезду музыкантов, началась с того, что знаменитые артисты осудили спецоперацию РФ, затем они отказались участвовать на концерте в Омске за считанные минуты до начала. После этого россияне стали публично обвинять артистов в предательстве и сдавать билеты на их концерты. Скандальная группа «Би-2», не справившись с осуждением, покинула Россию, пишет TVcenter.ru.

Страна осталась без «Би-2» — группа пополнила списки несогласных и беглых артистов, которые оставили родину в сложный для нее период. Где сейчас находятся опальные артисты — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне начали массово сдавать билеты на концерты тех артистов, которые критикуют специальную военную операцию по защите Донбасса и решения своего государства. Сильнее всех это затронуло группу «Би-2» и другие.

Депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Кузнецов направил прошение директору ФСБ Александру Бортникову, а также председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в отношении солистов музыкальной группы «Би-2», назвав их «австралийским гражданами».