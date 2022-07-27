Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Вот и ответ: россияне начали массово сдавать билеты на концерты «Би-2» и «ДДТ»

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 54

Россияне начали массово сдавать билеты на концерты «Би-2» и «ДДТ»

Вот и ответ: россияне начали массово сдавать билеты на концерты «Би-2» и «ДДТ»

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

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Граждане просто устали от лицемерия некогда любимых артистов.

Стало известно, что россияне начали массово сдавать билеты на концерты тех артистов, которые критикуют специальную военную операцию по защите Донбасса и решения своего государства. Сильнее всех это затронуло группы «Би-2», «Машина времени» и «ДДТ», сообщил «Царьград».

Продюсер Павел Рудченко в эфире телеканала назвал реакцию россиян логичной и отметил, что граждане просто устали от лицемерия некоторых артистов.

«Мне нравится, что наше население уже само реагирует. То есть они массово приходят и сдают билеты», — поделился мнением Рудченко.

С группой «Би-2» (а точнее, с одним концертом) недавно произошел крупный скандал. Музыканты за 15 минут до выхода на сцену в Омске отказались выступать из-за патриотического баннера. Артисты пытались завесить его черной тряпкой, а когда их попросили снять тряпку и показать баннер, то группа просто покинула площадку. Такой поступок разочаровал пришедших на концерт поклонников коллектива и многих представителей шоу-бизнеса. После этого футбольные болельщики освистали и потребовали прогнать с поля «Би-2» на Суперкубке России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Сергей Пускепалис прямолинейно высказался о покинувших Россию звездах и назвал их «злыми детьми».

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