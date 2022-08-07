Борисова призналась, почему у нее трясутся руки: «Загружена препаратами»

Знаменитость шокировала подписчиков очередной порцией откровений.

Дана Борисова в общении с подписчиками призналась, почему у нее постоянно трясутся руки. Оказалось, что непреходящий тремор — это последствия употребления запрещенных веществ.

«Тремор у меня был все употребление. Почему они продолжают трястись? Ничто не проходит бесследно. У меня остались вечно дрожащие руки», — пояснила Борисова.

По ее словам, она еще легко отделалась, так как другие бывшие зависимые сталкиваются с потерей в пространстве и другими куда более серьезными, чем у нее, проблемами.

Также телеведущая призналась, что принимает назначенные психиатрами антидепрессанты из-за биполярного расстройства.

«Да, я загружена препаратами, можно сказать, по полной. Принимаю антидепрессанты эпизодически. А в основном я пью нормотимики (психотропные препараты для стабилизации настроения у психически больных — Прим. ред.), потому что у меня биполярное расстройство», — заявила Борисова.

Недавно в очередном приступе откровенности Борисова рассказала подписчикам, как несколько лет назад заявилась на откровенную фотосессию под действием запрещенных веществ. По словам знаменитости, доза была настолько велика, что она даже не могла говорить, а только мычала.

При этом, заявила Борисова, она все понимала и осознанно пришла на эротическую съемку. Поэтому и сейчас ей не стыдно за такое поведение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, из-за чего Дана Борисова подралась с Екатериной Диденко.