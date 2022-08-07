Третьего пропавшего в коллекторе Москвы рабочего нашли мертвым

Три человека погибли в результате резкого подъема уровня воды в канализационном коллекторе в Москве. Об обнаружении тела третьего пропавшего рабочего сообщили в столичной прокуратуре.

«Тела еще двоих рабочих также обнаружены», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

В прокуратуре уточнили, что трагедия произошла во время очистительных работ на Краснодарской улице. К ним были привлечены 12 человек. Из-за резкого подъема уровня воды на поверхность не смогли выбраться трое. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

«Поскольку в действиях лиц некоммерческой организации усматриваются признаки преступления, прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по факту нарушения правил безопасности при ведении иных работ», — подытожили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что были найдены два тела пропавших рабочих. Одно из них обнаружили в районе улицы Марьинский Парк — приблизительно в трех километрах от места трагедии.