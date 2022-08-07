Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Огорчил Пугачеву: Галкин поставил лайк под постом Ротару об Украине

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Никита Кротов
Никита Кротов 2 021

Галкин поставил лайк под постом Ротару об Украине и огорчил Пугачеву

Огорчил Пугачеву: Галкин поставил лайк под постом Ротару об Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alex Kazakov IZVESTIA

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Исполнительница всегда была соперницей Примадонны, поскольку последнюю, по слухам, не пускали на территорию Незалежной.

Опальный юморист Максим Галкин оценил пост певицы Софии Ротару про Украину, поставив лайк. Об этом сообщил портал dni.ru.

Уточняется, что критикующий россиян из-за границы артист тем самым огорчил жену Аллу Пугачеву. Дело в том, что София Ротару в каком-то смысле для нее соперница.

По слухам, Алле Борисовне была заказана дорога на Украину по распоряжению руководителя республики в советское время. Тот очень любил творчество Ротару.

Ротару объявилась после долгого отсутствия и заявила об отъезде в деревню

«Для нее это был удар», — отмечал публицист Денис Сорокин,

Согласно данным издания, Галкин совершил поступок хуже удара ножом в спину, поддержав украинскую певицу. До этого Ротару выложила пост в социальных сетях с поддержкой Украины. В частности, звезда сказала о том, что находится в Киеве и молится о наступлении мира в стране.

«День украинской государственности», — гласило сообщение на ее странице.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Это вызвало раскол в мире шоу-бизнеса. Одни артисты поддержали действия властей, а другие осудили. В рядах последних оказался и Максим Галкин. Сначала он вместе с женой и детьми уехал в Израиль, а сейчас находится в латвийской Юрмале. Юморист активно гастролирует и привлекает публику на концерты антироссийскими высказываниями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Галкин высмеял русских на концерте в Латвии.

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