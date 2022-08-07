Галкин высмеял русских на концерте в Латвии: «Вообще не понимают, за что заплатили»

Поливающий грязью родину из-за рубежа муж Аллы Пугачевой дал российским поклонникам новый повод для критики. В этот раз им послужило граничащее с манией величия самомнение юмориста и конспирация.

Максим Галкин высмеял русскоязычных зрителей его концерта в латвийской Юрмале за то, что они якобы ничего не понимают. 46-летний муж Аллы Пугачевой сделал это на латышском языке из-за конспирации и граничащего с манией величия самомнения, сообщает «ТВ Центр».

«Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Поэтому сегодня я хочу говорить по-латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь! Рядом с вами сидят русские — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили», — временами запинаясь, произнес Галкин со сцены на латышском языке.

Как отмечает издание, латвийские зрители в зале искренне радовались познаниям российского юмориста в их родном языке. В самой России же поразились словам Галкина, будто его чуть-ли не преследуют соотечественники и предпринятым мерам конспирации.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули РФ вскоре после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Из-за границы юморист вскоре стал резко высказываться в адрес России и сограждан, чем вызвал негодование у внушительной части российского общества. Многие рекомендовали ему больше никогда не возвращаться на родину, поскольку тут его больше никто не ждет. Пугачева, со своей стороны, до сих пор не озвучила свою политическую позицию, однако подчеркивала, что об эмиграции речи не идет.

Антироссийские концерты Галкина приносят ему хороший доход. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Европе за одно выступление ему платят многомиллионные гонорары. Тем временем поклонники заговорили, что его брак с Аллой Пугачевой начал трещать по швам. С кем из звездных родителей останутся дети в случае развода, ранее рассказал юрист Андрей Алешкин.