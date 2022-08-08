Кушанашвили резко раскритиковал Ревву: «Все советуют сдохнуть»

Комик давно не общается с живущим в Донецке отцом. Их отношения могли испортиться из-за разных политических взглядов.

Скандальный журналист Отар Кушанашвили нелестно высказался о комике Александре Ревве. Грубые слова он произнес в своей передаче «Каково?!» на YouTube, комментируя натянутые отношения шоумена с родным отцом.

«Саша Ревва хороший парень, хоть и ублюдок. Я не знаю причин, по поводу спецоперации они рассорились и расплевались или по поводу чего? Почему этот разлом пролег между папаней и его сынулей? Я не знаю и не хочу судить», — сказал Кушанашвили.

По словам журналиста, посторонним людям не нужно лезть в чужие семейные дела, потому что они во многом сакральны. Однако одна деталь в ссоре Реввы с отцом его удивила.

«Как быстро из всеобщего любимца Пирожкова он стал парнем, которому все советуют сдохнуть?» — поразился Кушанашвили.

По признанию живущего в Донецке отца Реввы, он уже давно не общается с наследником. В последний раз они виделись в 2013 году. Известно, что артист родился в Донецке, однако давно покинул город и не приезжал много лет. Поводом для ухудшения отношений могли стать разные политические взгляды и отношение к спецоперации РФ по защите Донбасса.

Александр Ревва разорвал отношения с отцом из-за дружбы с Зеленским

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля с целью освобождения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Мир шоу-бизнеса распался на два лагеря. Одни поддерживают решения Москвы, посещая жителей региона с выступлениями. А другие осуждают, не стесняясь в выражениях по отношению к стране и согражданам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ревва оказался миллионером с паспортом Украины.