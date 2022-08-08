Кушанашвили о состоянии Лободы: «Денег хватит на восемь поколений»

Сколотившая капитал на россиянах артистка рьяно защищала Украину, однако жить там не стала.

Денег, которые Светлана Лобода заработала за счет развлечения россиян, хватит на многие десятилетия, уверен журналист Отар Кушанашвили. Поэтому переживать за судьбу «бежавшей» за границу певицы вовсе не стоит.

«Выступлений у этих людей достаточно, чтобы они поддерживали свой уровень жизни. Может быть, концертов не 505, но не беспокойтесь за Лободу. Заработанного хватит на восемь последующих поколений», — заявил Кушанашвили в своей авторской передаче YouTube-канале.

Отар Кушанашвили. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Вскоре после начала специальной военной операции Лобода осудила российскую власть. Она рьяно защищала свою родину — Украину и ее граждан. При этом многие годы жила и работала в России. Высказав свою позицию, она отправилась на Мальту, где также продолжила критиковать российскую власть.

Следующим пунктом назначения стала Украина, но почему-то надолго она там не задержалась и перебралась в Латвию. Как пишет KP.RU, еще в 2018 году артистка объясняла — жить на родине небезопасно. Якобы она поссорилась с неким влиятельным человеком, который из мести мог покалечить ее и близких. Поэтому приняла решение больше не давать концертов на Украине.

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