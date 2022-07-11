«Остались с народом»: составлен список поддерживающих спецоперацию РФ знаменитостей

Поддерживающих усилия родной страны по защите Донбасса звезд достаточно много. И о них также следует говорить, уверен журналист Вадим Манукян.

С началом специальной операции России многие украинские и вместе с ними российские знаменитости начали оскорблять тех, кто поддерживает действия российских военнослужащих. Однако есть немало артистов, которые поддержали родину и жителей Донбасса, в течение восьми лет подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима. Журналист и блогер Вадим Манукян уверен — о них надо говорить не меньше, чем о покинувших родину.

«Стоит обратить свои взоры на тех артистов, которые в важный для России час остаются со своим народом, армией и президентом. Считаю, что необходимо концентрироваться не на „черных списках“ предателей, а на „белых списках“ патриотов», — объяснил Манукян в беседе с ФАН.

Он составил такой список. В него вошли: Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, Юлия Чичерина, Юта, Ольга Кормухина, Ирина Дубцова, Дмитрий Харатьян, Марина Майко, Лев Лещенко, певица Валерия, Полина Гагарина, Наталья Подольская, Виктория Дайнеко, Владимир Пресняков-старший, Владимир Пресняков-младший, Shaman, Денис Майданов, Олег Газманов, Родион Газманов, Александр Маршал, Анита Цой, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Полина Агуреева, Сергей Безруков, Сергей Маховиков, Евгений Петросян, Иван Охлобыстин, Федор Добронравов, Владимир Машков, Ян Осин, Виктория Черенцова, Игорь Наджиев, Игорь Демарин, Саша Круглова, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Певцов, Вадим Самойлов, Зара, Жасмин, Тарзан, Марина Бриз, ЮрКисс, Елена Север, Лена Катина, Алексей Гоман, Марк Тишман, Юлия Плаксина, Аглая Шиловская, Аскар Абдразаков, Олег Шаумаров, Стас Старовойтов, группа «Любэ», «Земляне», «СПБ», «Reflex», «Todes».

Как отметил Манукян, поддерживающих действия России на Украине знаменитостей значительно больше, чем осуждающих.

Среди одних из первых покинувших Россию звезд после начала спецоперации по защите Донбасса оказались Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, певица Земфира, актрисы Рената Литвинова и Чулпан Хаматова, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич и другие. Они все подверглись критике со стороны соотечественников за то, что оставили родину в сложный для нее период.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее Юрий Лоза предрек покинувшим Россию знаменитостям.