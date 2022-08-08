В Коми разбился легкомоторный самолет — погибли трое
Первые кадры с места крушения легкомоторного самолета в Коми
Фото, видео: ВКонтакте / Первоисточник | Новости Коми и Сыктывкара; 5-tv.ru
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Воздушное судно не долетело всего 400 метров до посадочной полосы.
В городе Ухта в Коми разбился легкомоторный самолет. По данным 5-tv.ru, на борту находились три человека — все погибли.
По предварительной информации, воздушное судно Cessna авиакомпании «Восход» принадлежит службе Авиалесохраны. Самолет совершал посадку и рухнул, не долетев четырех сотен метров до полосы. При крушении моментально возникло возгорание.
На кадрах, полученных 5-tv.ru, видны последствия трагедии. Легкомоторный самолет сгорел дотла, словно спичка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Камчатке разбился вертолет Robinson, за рулем которого находился чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский.
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