В Коми разбился легкомоторный самолет — погибли трое

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова Эксклюзив 72

Первые кадры с места крушения легкомоторного самолета в Коми

Фото, видео: ВКонтакте / Первоисточник | Новости Коми и Сыктывкара; 5-tv.ru

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Воздушное судно не долетело всего 400 метров до посадочной полосы.

В городе Ухта в Коми разбился легкомоторный самолет. По данным 5-tv.ru, на борту находились три человека — все погибли.

По предварительной информации, воздушное судно Cessna авиакомпании «Восход» принадлежит службе Авиалесохраны. Самолет совершал посадку и рухнул, не долетев четырех сотен метров до полосы. При крушении моментально возникло возгорание.

На кадрах, полученных 5-tv.ru, видны последствия трагедии. Легкомоторный самолет сгорел дотла, словно спичка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Камчатке разбился вертолет Robinson, за рулем которого находился чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский.

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