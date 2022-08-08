Воздушное судно не долетело всего 400 метров до посадочной полосы.

В городе Ухта в Коми разбился легкомоторный самолет. По данным 5-tv.ru, на борту находились три человека — все погибли.

По предварительной информации, воздушное судно Cessna авиакомпании «Восход» принадлежит службе Авиалесохраны. Самолет совершал посадку и рухнул, не долетев четырех сотен метров до полосы. При крушении моментально возникло возгорание.

На кадрах, полученных 5-tv.ru, видны последствия трагедии. Легкомоторный самолет сгорел дотла, словно спичка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Камчатке разбился вертолет Robinson, за рулем которого находился чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский.