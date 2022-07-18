В результате трагедии погибли трое: чемпион мира по биатлону Игорь Малиновский, управлявший судном, и его пассажиры Зоя Кайгородова и Сергей Колесняк. Их тела растащили медведи.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России опубликовало новые фото с места крушения вертолета Robinson на Камчатке. Трагедия произошла 16 июля.

На кадрах видно, как в результате падения вертолет развалился на множество частей и превратился в искаженный металл. После удара о землю он загорелся. На месте крушения вся земля была выжжена.

Трагедия, в результате которой погибли трое, произошла в минувшую субботу. Вертолет летел по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. Вечером 16 июля его ожидали на вертолетной площадке. Robinson пропал с радаров, а пилот не выходил на связь. Тогда сотрудники МЧС объявили о пропаже судна и начали поиски. В них был задействован вертолет Ми-8, поисково-спасательный отряд ГУ МЧС России по Камчатскому краю и волонтеры. Всего было исследовано около 1500 квадратных километров.

Искореженный металл и выжженная земля: новые кадры с места крушения вертолета на Камчатке 1/10 Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ 2/10 Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ 3/10 Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ 4/10 Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ 5/10 Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ 6/10 Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ 7/10 Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ 8/10 Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ 9/10 Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ 10/10 Межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

Сгоревшие обломки самолета были найдены на следующий день. Вместе с ними и тела погибших: чемпиона мира по биатлону Игоря Малиновского, управлявшего судном, и его пассажиров Зои Кайгородовой и Сергея Колесняка. Пока велись поиски, медведи растаскивали тела несчастных на части. Следователи и криминалисты продолжают устанавливать причины и обстоятельства трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как биатлонист Игорь Малиновский мог напророчить собственную смерть.