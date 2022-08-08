«Кушать хочется»: Лободу и Барских подняли на смех за песни на русском языке
Пользователи сети посмеялись над выступившими в Нью-Йорке Лободе и Барских
Фото: Instagram* / max_barskih; Instagram* / neopra.blin
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Артисты выступили на закрытой вечеринке. Пришедшая публика была в восторге от работы знаменитостей, однако интернет-пользователи обрушились на них с критикой.
Исполнивших песни на русском языке на корпоративе в Нью-Йорке Макса Барских и Светлану Лободу подняли на смех. Ведь еще недавно артисты, которые, кажется, забыли, что в России они заработали не один миллион рублей, осуждали российскую власть и оскорбляли россиян. Интернет-пользователи не разделили желание знаменитостей пойти в разрез своим убеждениям.
«Ну, а как? Кушать хочется всем, но все такие безпринципные»;
«Нет гордости! Наплевали на Россию, сделали свой выбор, так перестаньте петь на русском. Таланта не хватает для другого репертуара?»;
«Петрушки на побегушках. Вот добились, теперь они для развлечения богатеньких, поющие развлекухи за копейки. А раньше залы собирали, в жюри сидели»;
«Ресторанные певцы», — комментировали интернет-пользователи выступление Лободы и Барских.
Фото: Telegram / Forwarded rom Новости знаменитостей
На кадрах видно, как Лобода радуется и улыбается. Кажется, от угнетенного состояния не осталось и следа. Хотя еще недавно она рьяно защищала свою родину и граждан. Но после перебралась в Латвию и вновь стала развлекать публику. Те же метаморфозы произошли и в Барских. Еще несколько месяцев назад он, преисполненный патриотизмом, задумался о вступлении в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Надел военную форму, взял в руки оружие и заявил о служении родине. Но запал быстро пропал.
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