«Кушать хочется»: Лободу и Барских подняли на смех за песни на русском языке

Артисты выступили на закрытой вечеринке. Пришедшая публика была в восторге от работы знаменитостей, однако интернет-пользователи обрушились на них с критикой.

Исполнивших песни на русском языке на корпоративе в Нью-Йорке Макса Барских и Светлану Лободу подняли на смех. Ведь еще недавно артисты, которые, кажется, забыли, что в России они заработали не один миллион рублей, осуждали российскую власть и оскорбляли россиян. Интернет-пользователи не разделили желание знаменитостей пойти в разрез своим убеждениям.

«Ну, а как? Кушать хочется всем, но все такие безпринципные»;

«Нет гордости! Наплевали на Россию, сделали свой выбор, так перестаньте петь на русском. Таланта не хватает для другого репертуара?»;

«Петрушки на побегушках. Вот добились, теперь они для развлечения богатеньких, поющие развлекухи за копейки. А раньше залы собирали, в жюри сидели»;

«Ресторанные певцы», — комментировали интернет-пользователи выступление Лободы и Барских.

Фото: Telegram / Forwarded rom Новости знаменитостей

На кадрах видно, как Лобода радуется и улыбается. Кажется, от угнетенного состояния не осталось и следа. Хотя еще недавно она рьяно защищала свою родину и граждан. Но после перебралась в Латвию и вновь стала развлекать публику. Те же метаморфозы произошли и в Барских. Еще несколько месяцев назад он, преисполненный патриотизмом, задумался о вступлении в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Надел военную форму, взял в руки оружие и заявил о служении родине. Но запал быстро пропал.

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