Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Непростой период: какие события изменят жизнь Веры Брежневой?

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 990

Нумеролог Кузнецов предсказал Вере Брежневой беременность и развод с Меладзе

Непростой период: какие события изменят жизнь Веры Брежневой?

Фото: Instagram* / ververa

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

За последние месяцы жизнь певицы сильно изменилась. Она и сама в этом признается. Но, по словам специалиста, белая полоса наступит еще не скоро.

После того, как Вера Брежнева уехала из России, выступив с критикой специальной военной операции по защите Донбасса, ее жизнь сильно изменилась. Сначала певица остановилась в Польше, где занялась благотворительной деятельностью. Но долго помогать украинским беженцам не смогла. Перебралась вместе с мужем Константином Меладзе в Италию, откуда уже поползли слухи о разладе в семье и скором разводе. Нумеролог Владимир Кузнецов проанализировал дату рождения знаменитости и узнал, что ожидает блондинку в ближайшие несколько лет.

В беседе со StarHit он рассказал, несмотря на многочисленные тянущиеся уже не первый год обвинения Брежневой в том, что именно она разрушила прошлый брак своего мужа, певица очень чувственная, сердечная и утонченная личность. Она хороший друг и надежный коллега. Умеет выслушать собеседника и всегда постарается ему помочь даже советом.

«Как правило, пребывает в хорошем настроении. Не склонна к депрессии и унынию. Легкая на подъем. Временами может быть немного беспечной», — рассказал специалист.

Но сейчас в ее жизни наступила черная полоса. Слухи о разладе в семье, вероятней всего, не на пустом месте возникли, уверен Кузнецов. Но все-таки о полном скором разрыве говорить еще рано.

«Сегодня у Константина все складывается, а у Веры — год интриг, обманы, предательства. Вполне возможно, будет развод, но надо пожалеть Брежневу. Они с Константином неплохая пара», — добавил нумеролог.

При правильном подходе Меладзе удастся сохранить брак. Кроме того, в 2022 году вполне вероятно, Брежнева забеременеет. Будет отцом будущего малыша Меладзе или кто-то другой, нумеролог решил оставить эту информацию в тайне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого из российских артистов уличили в неверности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+26° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
60.37
0.11 61.36
0.27
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 7 августа

Последние новости

15:07
Глава Финляндии предупредил о скором экономическом спаде в Европе
14:48
Зеленский утвердил новую награду с похожим на свастику дизайном
14:31
Завтрак с видом на пламя: в Исландии огненным фонтаном извергается древнейший вулкан
14:15
Украинские боевики снова обстреляли Запорожскую АЭС ради одной цели
13:59
Видео с места работы спасателей по поиску людей в коллекторе московского Люблино
13:54
Восемь человек заблокированы в коллекторном колодце московского Люблино

Сейчас читают

Интерес к сцене не потерян: Валерий Меладзе выступил в Монако
La Repubblica сообщила о выписке Чубайса из итальянской больницы
Владимир Пресняков об отношениях с Орбакайте: «В ней сидел настоящий монстр»
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год