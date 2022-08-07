Непростой период: какие события изменят жизнь Веры Брежневой?

За последние месяцы жизнь певицы сильно изменилась. Она и сама в этом признается. Но, по словам специалиста, белая полоса наступит еще не скоро.

После того, как Вера Брежнева уехала из России, выступив с критикой специальной военной операции по защите Донбасса, ее жизнь сильно изменилась. Сначала певица остановилась в Польше, где занялась благотворительной деятельностью. Но долго помогать украинским беженцам не смогла. Перебралась вместе с мужем Константином Меладзе в Италию, откуда уже поползли слухи о разладе в семье и скором разводе. Нумеролог Владимир Кузнецов проанализировал дату рождения знаменитости и узнал, что ожидает блондинку в ближайшие несколько лет.

В беседе со StarHit он рассказал, несмотря на многочисленные тянущиеся уже не первый год обвинения Брежневой в том, что именно она разрушила прошлый брак своего мужа, певица очень чувственная, сердечная и утонченная личность. Она хороший друг и надежный коллега. Умеет выслушать собеседника и всегда постарается ему помочь даже советом.

«Как правило, пребывает в хорошем настроении. Не склонна к депрессии и унынию. Легкая на подъем. Временами может быть немного беспечной», — рассказал специалист.

Но сейчас в ее жизни наступила черная полоса. Слухи о разладе в семье, вероятней всего, не на пустом месте возникли, уверен Кузнецов. Но все-таки о полном скором разрыве говорить еще рано.

«Сегодня у Константина все складывается, а у Веры — год интриг, обманы, предательства. Вполне возможно, будет развод, но надо пожалеть Брежневу. Они с Константином неплохая пара», — добавил нумеролог.

При правильном подходе Меладзе удастся сохранить брак. Кроме того, в 2022 году вполне вероятно, Брежнева забеременеет. Будет отцом будущего малыша Меладзе или кто-то другой, нумеролог решил оставить эту информацию в тайне.

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