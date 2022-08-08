Создатели «Сватов» обыграют уход Добронравова и Кошмал из сериала

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 88

Новые серии сериала выйдут летом-осенью следующего года.

Создатели «Сватов» обыграют уход Добронравова и Кошмал из сериала

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Авторы сериала «Сваты» будут обыгрывать уход из проекта актеров Федора Добронравова и Анны Кошмал. В противном случае зрители не примут продолжение.

Федор Добронравов был главной звездой сериала. Он сыграл неунывающего Ивана Будько. Но недавно появилась информация, что актер не планирует сниматься в продолжении шоу. Его экранная внучка Анна Кошмал тоже покинула проект. Актриса обиделась на своих коллег за то, что те молчат по поводу спецоперации России на Украине.

Пока неизвестно, какой поворот сюжета придумают создатели сериала. Как пишет портал kurer-sreda.ru, новые серии «Сватов» могут выйти уже летом-осенью 2023 года.

Об уходе Добронравова стало известно в середине июля. Его коллега Николай Пиминов сообщил, что Добронравов устал от роли Ивана Будько и переживает, что к нему навсегда приклеится этот образ.

Как ранее писал 5-tv.ru, режиссер Евгений Бедарев, который работал над мюзиклом «Новогодние сваты», заявил, что снимать продолжение «Сватов» без Федора Добронравова не имеет никакого смысла.

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Создатели «Сватов» обыграют уход Добронравова и Кошмал из сериала

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