«Лошадь сдохла»: режиссер «Сватов» о продолжении съемок без Добронравова

Создатели популярного сериала пытаются «выжать из пальца» новые эпизоды о жизни полюбившихся зрителям героев, считает Евгений Бедарев.

Снимать продолжение сериала «Сваты» без Федора Добронравова, ушедшего из проекта, не имеет никакого смысла. Такое мнение высказал режиссер Евгений Бедарев, работавший над мюзиклом «Новогодние сваты» (2011).

«Нет и еще раз нет! Потому что заменять Добронравова нет смысла. Есть поговорка ''Лошадь сдохла, слазь''. Нет смысла снимать дальше. В свое время проект хорошо выстрелил, он показал себя. А дальше начинается выжимание из пальца. Нужно отпустить и двигаться дальше», — заявил режиссер в комментарии Woman.ru.

Другой режиссер «Сватов» Эдуард Радзюкевич, комментируя уход Добронравова из сериала, отметил, что все хорошо в меру.

«Надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит», — заявил Радзюкевич.

Об уходе Федора Добронравова из популярного сериала стало известно в середине июля. Коллега актера Николай Пиминов сообщил, что Добронравов устал исполнять роль Ивана Будько и переживает, что к нему навсегда приклеится этот образ.

Известно, что начало производства восьмого сезона «Сватов» запланировано на ближайшую осень. Сценарий, актерский состав и дата премьеры остаются в тайне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зрителей «Сватов» возмутила украинизация сериала.