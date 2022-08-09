Считающаяся украинкой София Ротару оказалась молдованкой

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Украина и Молдавия издавна раздирают певицу, каждая из стран хочет, чтобы знаменитость была их уроженкой.

Считающаяся украинкой София Ротару оказалась молдованкой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Оскандалившаяся своими заявлениями певица София Ротару на самом деле не украинка, как все считали долгие годы. В России многие сделали неверный вывод о национальности артистки, так как она родилась в деревне Маршинцы Черновицкой области.

Однако по национальности Ротару вовсе не украинка, а молдаванка! Ее отец был бригадиром виноградарей, а мать работала на рынке, и они оба — молдоване. Хоть по паспорту мать и является украинкой, но это только по паспорту, а не по крови — ее просто так записали, пишет Teleprogramma.pro.

Между Украиной и Молдавией давно существует негласный спор за Софию Ротару. Жители каждой из стран хотят называть ее своей певицей. Однако сама артистка говорит, что обе страны для нее родные и гордится своим интернационализмом.

В России тоже любили Софию Ротару, однако с недавних пор поклонники от нее отвернулись. Причиной стало то, что она выразила поддержку Украине, хотя зарабатывала главным образом на россиянах. Шквал критики в адрес певицы одобрила даже ее экс-директор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оскандалившаяся певица София Ротару отметила 75-летний юбилей в родных краях. О том, как прошло торжество, рассказал ее сын Руслан Евдокименко. По его словам, мама была в плохом настроении.

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