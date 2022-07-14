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«Эффект бумеранга»: экс-директор Ротару одобрила травлю певицы на Украине

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 272

Экс-директор Ротару Ольга Коняхина одобрила травлю певицы на Украине

«Эффект бумеранга»: экс-директор Ротару одобрила травлю певицы на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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После «молчанки» и лицемерия, подчеркивает Ольга Коняхина, звезда получила по заслугам.

Экс-директор Софии Ольга Коняхина прокомментировала недовольство общественности народной артисткой. Как отметила Коняхина, судьба бывшей коллеги ее совершенно не волнует, но ситуацию она видит, как «эффект бумеранга» (иными словами, Ротару получила по заслугам).

«Вы меня еще защищать ее попросите. Пусть себе живет и процветает там, где хочет и как хочет. Эффект бумеранга никто не отменял!» — высказалась бывший представитель певицы Telegram-каналу «Абзац».

Будучи уроженкой Украины, карьеру Ротару построила в России, но с началом специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса певица молниеносно перешла в статус «молчанки». В конечном итоге артистка перестала пользоваться народной любовью и в России, и в Незалежной.

А ее концертный директор Ольга Коняхина не впервые публично критикует бывшую клиентку. Недавно она, не скрывая подробностей, рассекретила склонность Софии Ротару к алкоголизму и агрессии.

К слову, агрессия Коняхиной в адрес Ротару объяснима. Женщина получила шесть лет колонии строгого режима по обвинению в присвоении и растрате около семи миллионов рублей артистки. По версии следствия она проиграла их в казино. Через три года после решения суда она вышла на свободу за примерное поведение и периодически появляется в различных СМИ с комментариями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сына и внука Ротару задержали при попытке сбежать из Украины на лодке.

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