Улицы в южных районах Петербурга превратились в реки

Петербург сегодня оказался во власти водной стихии. На город обрушились ливни, последствия которых коммунальщикам пришлось устранять несколько часов. Особенно сильно подтопило южные районы.

Дворы превратились в озера. Машины оказались по бампер в воде и рисковали заглохнуть в любой момент. Выйти сухими не удавалось и пешеходам. Тротуары и дороги во дворах превратились в реки. А в гипермаркете «Лента» дождь нашел слабое место в крыше и обрушился вниз холодным душем.