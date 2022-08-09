Улицы в южных районах Петербурга превратились в реки
С последствиями прошедших ливней несколько часов разбирались коммунальные службы.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
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Петербург сегодня оказался во власти водной стихии. На город обрушились ливни, последствия которых коммунальщикам пришлось устранять несколько часов. Особенно сильно подтопило южные районы.
Дворы превратились в озера. Машины оказались по бампер в воде и рисковали заглохнуть в любой момент. Выйти сухими не удавалось и пешеходам. Тротуары и дороги во дворах превратились в реки. А в гипермаркете «Лента» дождь нашел слабое место в крыше и обрушился вниз холодным душем.
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