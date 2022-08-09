Экс-лидер «Тараканов!» о положении «Би-2»: «Они должны миллионы долларов!»

Деньги, выплаченные коллективу авансом за перенесенные из-за ковидных ограничений концертов, уже потрачены. Теперь музыкантам нужно что-то делать, чтобы расплатиться с долгами.

Не так давно рок-группа «Би-2» провалилась во время выступления на Суперкубке в Петербурге, где музыкантов освистали с трибун. Позже поползли слухи об отъезде артистов из России, однако те поспешили опровергнуть эту информацию. Почему коллектив не эмигрировал, объяснил экс-лидер «Тараканов!» Дмитрий Спирин.

«У таких групп, как „Би-2“, „Сплин“ и прочих арендных монстров, давным-давно были заряжены концерты, которые много раз переносились из-за пандемии. И вот сейчас, когда вроде бы как со стороны санитарных властей больше нет никаких ограничений и можно выступать, эти группы хотели бы закрыть долги перед промоутерами, залами, публикой, билетными операторами. Потому что, я уверен, все те предоплаты и авансы за переносившееся туры давным-давно проедены. Они сейчас должники. Очень многие из-за пандемического и экономического аспектов, находятся в ловушке. Они должны миллионы долларов», — цитирует StarHit слова Спирина.

По его словам, у группы «Тараканы!» было запланировано 20-30 концертов, однако денег за них коллектив не видел, так как он не является организатором концертов. В итоге промоутерам было объявлено, что артисты не будут выступать и людям нужно вернуть потраченные на билеты средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне начали массово сдавать билеты на концерты тех артистов, которые критикуют специальную военную операцию по защите Донбасса и решения своего государства. Сильнее всех это затронуло группы «Би-2», «Машина времени» и «ДДТ»