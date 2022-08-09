В Приморье перегруженный сухогруз сбросил в море тонны досок

Необычный подарок получили жители поселка Преображенское в Приморском крае. К местным берегам там прибило тонны досок. Видео очевидцы опубликовали в соцсетях.

«Такое замечательное преображенское утро, и вот тебе. К морю-то как подойти?» — поразился мужчина.

Причиной послужила авария на одном из судов. Из-за угрозы опрокидывания экипаж принял решение сбросить значительную часть груза.

Сейчас в регионе постоянные штормы и осадки, а судно, по предварительным данным, было перегружено.

Правда, подарок в виде стройматериалов порадовал не всех. Те, кто приехал на побережье порыбачить, так и не смогли подойти к морю.