В Приморье перегруженный сухогруз сбросил в море тонны досок
Жители поселка Преображенское могли бы порадоваться необычному подарку в виде разбросанных на береге пиломатериалов, однако довольны последствиям аварии на судне оказались далеко не все.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Smirnov; 5-tv.ru
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Необычный подарок получили жители поселка Преображенское в Приморском крае. К местным берегам там прибило тонны досок. Видео очевидцы опубликовали в соцсетях.
«Такое замечательное преображенское утро, и вот тебе. К морю-то как подойти?» — поразился мужчина.
Причиной послужила авария на одном из судов. Из-за угрозы опрокидывания экипаж принял решение сбросить значительную часть груза.
Сейчас в регионе постоянные штормы и осадки, а судно, по предварительным данным, было перегружено.
Правда, подарок в виде стройматериалов порадовал не всех. Те, кто приехал на побережье порыбачить, так и не смогли подойти к морю.
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