В Приморье перегруженный сухогруз сбросил в море тонны досок

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Жители поселка Преображенское могли бы порадоваться необычному подарку в виде разбросанных на береге пиломатериалов, однако довольны последствиям аварии на судне оказались далеко не все.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Smirnov; 5-tv.ru

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Необычный подарок получили жители поселка Преображенское в Приморском крае. К местным берегам там прибило тонны досок. Видео очевидцы опубликовали в соцсетях.

«Такое замечательное преображенское утро, и вот тебе. К морю-то как подойти?» — поразился мужчина.

Причиной послужила авария на одном из судов. Из-за угрозы опрокидывания экипаж принял решение сбросить значительную часть груза.

Сейчас в регионе постоянные штормы и осадки, а судно, по предварительным данным, было перегружено.

Правда, подарок в виде стройматериалов порадовал не всех. Те, кто приехал на побережье порыбачить, так и не смогли подойти к морю.

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