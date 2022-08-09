«Это ее страна»: Проклова отказалась осуждать позицию Ротару по Украине

Актриса призналась, что ее саму происходящее расстраивает и огорчает из-за потери связи с украинскими друзьями.

Елена Проклова с пониманием отнеслась к позиции Софии Ротару, которая после долгого молчания выразила поддержку Украине. Актриса напомнила, что певица — украинка, при этом она не высказывалась плохо о россиянах.

«Я не берусь ее осуждать, я вообще стараюсь никого не осуждать в этой ситуации. Украина — это ее страна, но она не говорит ничего плохого о нас, о России. Все-таки Софию Михайловну много связывает с нашей страной: и творчество, и бизнес. Хочется верить, что все образуется», — сказала заслуженная артистка РСФСР в комментарии Woman.ru.

Проклова призналась, что ее саму происходящее расстраивает и огорчает. На Украине у актрисы много друзей, с которыми она из-за текущих событий потеряла связь.

Известно, что Ротару изначально не поддержала российскую спецоперацию в Донбассе, озвучив свою позицию пять месяцев назад в соцсети. После этого 74-летняя звезда хранила молчание, пока на днях не поздравила подписчиков с Днем украинской государственности. Тем самым она дала понять, что свою позицию не изменила. Кроме того, певица объявила сбор средств для семей украинских военнослужащих.

К слову, Ротару не в первый раз отказывается поддержать россиян. В 2014 году она заявляла, что против воссоединения Крыма с РФ, однако связь со страной не теряла, периодически выступая на концертах.

Как сообщал 5-tv.ru, в защиту Софии Ротару выступил российский продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, упрекать певицу — гражданку Украины — никто не имеет права. Пригожин подчеркнул, что многие артисты и музыканты стали заложниками политической обстановки между странами. А репрессии против звезд начала именно Украина.