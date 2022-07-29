Певица София Ротару выразила свою поддержку Украине
Певица ограничилась маленьким комментарием, но россияне все поняли и сделали выводы.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Украинская певица София Ротару выразила поддержку своему народу впервые после долгого молчания. Изначально артистка не поддержала спецоперацию и единожды озвучила позицию в социальных сетях. Пять месяцев назад она написала на своей странице в Instagram*, что находится в Киеве и молится за мир на Украине.
После 74-летняя звезда просто взяла паузу, за что не раз подвергалась критике и со стороны своего народа, и россиян. Некоторые это расценивали как попытку усидеть на двух стульях: с одной стороны, чтобы держать лицо перед Украиной, с другой — не оборвать все связи с РФ, где она всегда была гостем номер один — на концертах самого высокого уровня. Однако же в честь Дня украинской государственности Ротару решила выйти из затишья.
«День украинской государственности», — написала Ротару на своей странице в Instagram*.
Певица хоть и обошлось небольшим комментарием, однако россияне все поняли — звезда свою позицию не изменила, выводы не сделала и от объективной оценки происходящего далека. Как и от российского народа, а также жителей ДНР и ЛНР, годами не видевших миной жизни на своих территориях.
Как известно, певица не в первый раз не поддерживает россиян. В 2014 году артистка заявляла, что против присоединения Крыма к России, однако связь со страной не теряла, периодически выступая на концертах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как оценил позицию молчания Софии Ротару о спецоперации продюсер Павел Рудченко. По его мнению, это позиция предпенсионного артиста, которому нужно уходить на покой.
* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.
- 29 июл
- Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
- 29 июл
- Разминирование Рубежного: ВС РФ наткнулись на «сюрпризы» при уничтожении мин
- 29 июл
- Военкор «Известий» показал, как союзные силы штурмуют Авдеевку: «Работаем, братья!»
- 28 июл
- Александр Ревва разорвал отношения с отцом из-за дружбы с Зеленским
- 28 июл
- Установки «Пион» буквально выжигают позиции националистов на соледарском направлении
- 28 июл
- Продались за 30 серебряников: чем Зеленским выгодно затягивание спецоперации
- 28 июл
- На видео продемонстрировали координацию военных сил ДНР и РФ на поле боя
- 28 июл
- Водит за нос своих же: Данилко скрывает от украинцев свои выступления в России
- 28 июл
- Зрители стоя аплодировали участникам СВО на концерте Киркорова в Феодосии
- 28 июл
- За детей Донбасса: артиллерия ЛНР ударила по укрепрайону ВСУ из САУ «Пион»
Читайте также
49%
-0.02 61.22
0.22
Нашли ошибку?