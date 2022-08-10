Алла Пугачева вернется в Россию через три недели

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 135

Приехать в Москву артистке придется по семейным обстоятельствам. Даже несмотря на то, что на родине ее с мужем Максимом Галкиным многие давно не ждут.

Алла Пугачева вернется в Россию через три недели

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Алла Пугачева, которая почти полгода не живет в России, планирует вернуться на родину через три недели. Такого поворота событий многие никак не ожидали из-за опального положения Примадонны: от ее мужа Максима Галкина в стране отвернулись как многие коллеги, так и друзья. Да и Пугачевой уже далеко не все рады, хота она, в отличие от супруга, демонстративно молчит. И теперь понятно почему — на носу новый учебный год, и Алла Борисовна планирует встретить его с детьми в Москве.

«Алла Борисовна вернется в конце августа, так как детям надо идти в школу. Неслучайно она молчит на главную тему. У Максима концерты за границей: он пока там будет в разъездах. Видимо, семья осенью на каникулы также полетит в Израиль, где все и воссоединятся. Пока у Максима концерты по миру, жена с детьми будет дома. А потом — решат, где жить», — цитирует KP.RU коллег певицы, которые в курсе планов знаменитой пары.

Кстати, о намерении Аллы Пугачевой вернуться в РФ ранее заявил ее друг и коллега Раймонд Паулс. Да и сама артистка делилась такими планами после отъезда в Израиль. Певица уверяла, что это всего лишь каникулы, во время которых семья отдохнет и поправит здоровье. Но, как оказалось позже, это больше, чем каникулы.

Оказавшись в другой стране, супруг Примадонны начал открыто выступать против спецоперации по защите Донбасса, а параллельно давать концерты за рубежом. И пока публика рукоплескала комику на чужбине, в России зрители начали от него стремительно отворачиваться. Общественность сочла поступок юмориста предательством по отношению к стране, которое некоторые никогда не простят. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил о готовности уехать в США.

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