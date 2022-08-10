Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 36

Из-за ударов атомной электростанции может произойти катастрофа, предупредили российские дипломаты.

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Специальная военная операция России

Россия запросила провести заседание Совбеза ООН 11 августа в связи с атаками на Запорожскую АЭС. В последние дни объект подвергается обстрелам, что может привести к катастрофическим последствиям. Информацию об этом подтвердил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Подтверждаю. Запросили заседание по украинским обстрелам ЗАЭС. Эта тема заслуживает пристрастного разговора с коллегами по СБ. Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщает РИА Новости, заседание представители России запросили на вторую половину дня. Спикером на нем они хотят видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе. Станция производила четверть всей электроэнергии на Украине. Ее мощность составляет около шести тысяч мегаватт. С 1996 года эта АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подконтрольной Украине. В марте этого года объект был взят под контроль российскими силами.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что генеральный секретарь ООН осудил атаку на Запорожскую АЭС, назвав это самоубийством.

Тема:
Специальная военная операция России
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