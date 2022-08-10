Politico: у России есть друзья в НАТО

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Никита Кротов
Никита Кротов 66

Экс-постпред США Даалдер: Эрдоган, Орбан и Берлускони оказались друзьями Путина в НАТО

Politico: у России есть друзья в НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

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Страны НАТО пытаются давить на Россию, но есть и такие, кто не поддерживает политику альянса.

У России есть друзья в НАТО. Об этом в статье для издания Politico заявил экс-постпред США Иво Даалдер. Он выразил мнение, что есть целый ряд политических деятелей, у которых складывается диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

«Эрдоган вряд ли единственный лидер страны — члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным», — говорится в материале.

По мнению автора, к «друзьям» Путина можно отнести экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, а также премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Помимо этого, Даалдер раскритиковал покупку президентом Турции российских комплексов противовоздушной обороны С-400. Он отмечает, что Эрдоган — один, кто сделал подобный шаг.

Также Даалдера возмутила совместная встреча лидеров Турции, России и Ирана в Тегеране и отказ Эрдогана ввести ограничительные меры в отношении России из-за действий на Украине. К слову, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о частичной оплате российского газа в рублях в рамках сочинских переговоров.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Недружественные страны Запада и ЕС начали политику санкций в отношении российской экономики и поставки вооружений украинским националистам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пушков назвал «самый страшный кошмар» Запада после встречи Путина и Эрдогана.

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