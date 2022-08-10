Актриса Анастасия Меськова снова попала в больницу после Турции

Актриса Анастасия Меськова вновь оказалась в больнице. Об этом звезда «Сладкой жизни» сообщила в личном блоге.

«До Москвы долетели и прямиком в больницу. К сожалению, моя травма оказалась намного тяжелее, чем предположили врачи в Турции. Не досмотрели. Я, конечно, очень огорчена, расстроена, подавлена и растеряна», — написала селебрити.

Поводом стал трагический случай в Турции. Меськова, спасая ребенка в бассейне, получила травму головы. Артистка обследовалась в местной клинике, но этого оказалось недостаточно. Она также выразила надежду, что последствия травмы будут минимальными.

Анастасия Валерьевна поблагодарила аудиторию за пожелания здоровья и терпения. К слову, с ребенком, как она отметила, все в порядке. Кроме того, она попросила подписчиков беречь себя и близких.

У Меськовой двое детей от предыдущих браков, Василий и Савелий. С отцом одного из них актриса разошлась давно. Она предпочитает не раскрывать подробности личной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Меськова рассекла голову, спасая ребенка в бассейне.