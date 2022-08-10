Увидеть Париж и умереть: ученые не смогли спасти заблудившуюся в Сене белуху
Погибла заблудившаяся в Сене 800-килограммовая белуха
Фото: www.globallookpress.com / Clinton Wallace
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Для кита был подготовлен бассейн с морской водой, где за ним должны были наблюдать ветеринары перед выпуском в море.
Заблудившаяся во Франции белуха умерла. Об этом сообщает издание Elmundo. Пока непонятно, что могло стать причиной смерти.
«Несмотря на беспрецедентную операцию по спасению белуги, мы опечалены объявлением о смерти китообразного», — говорится в публикации.
Чтобы вернуть 800-килограммовое млекопитающее в море, потребовалась помощь 24 водолазов и других спасателей. Китообразное поместили в сеть, подняли краном и поместили на баржу, затем его осмотрели ветеринары.
Отмечено, что белуха имела травмы и очень маленький вес. Задача состояла в том, чтобы выпустить ее в море подальше от побережья. Однако она находилась в стрессе и была ослаблена. Специалисты добавили, что млекопитающее могло умереть во время манипуляций с ним.
Для него уже был подготовлен бассейн с морской водой в шлюзе порта Уистреам, в Ла-Манше. Там белуха должна была пробыть три дня под наблюдением перед выпуском на свободу. К слову, ближайшая белужья популяция находится в Норвегии в трех тысячах километрах от Сены, где был обнаружен морской обитатель.
Ранее 5-tv.ru писал о спасении белухи в водах Сены.
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