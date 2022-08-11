Наташа Королева пропала после отъезда в США и не выходит на связь

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 81

Последний пост знаменитость опубликовала пять дней назад, после чего в личном блоге наступила гробовая тишина.

Наташа Королева пропала после отъезда в США и не выходит на связь

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Певица Наташа Королева исчезла из социальных сетей. Поклонники больше не наблюдают никакого контента в ее личном блоге. Что особенно необычно, учитывая ее пристрастие к частым публикациям в интернете.

Последний пост артистки был посвящен продажам личного марафона, который она разместила пять дней назад. С тех пор звезда не выходила на связь с фанатами, что немного забеспокоило поклонников. Ведь Королева всегда регулярно делилась событиями из своей жизни.

Та же история наблюдается и в Telegram-канале вокалистки, где в последний раз Наташа появлялась около двух недель назад. Стоит отметить, что фолловеры потеряли интерес к ее профилю на этой платформе после марафона здоровья.

Насколько известно, в данный момент артистка гостит у матери в США. Об этом она сообщила поклонникам, когда те испугались ее слухам об эмиграции. Тогда звезда поспешила успокоить взволнованную аудиторию и объяснила, что не собирается навсегда покидать нашу страну. Возможно, в скором времени вокалистка появится на просторах соцсетей и также объяснит причину исчезновения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мама Наташи Королевой начала предлагать в США платные услуги с «изюминкой».

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