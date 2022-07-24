Мама Наташи Королевой начала предлагать в США платные услуги «с изюминкой»

Людмила Порывай придумала интересный метод заработка в США. Мама российской певицы Наташи Королевой решила оказывать услуги для поклонников с удивительной «изюминкой».

Известно, что мать вокалистки получает пенсию в 600 долларов (около 34 тысячи рублей — Прим. ред.) и ведет собственный блог о жизни в Майами. В нем Людмила показывает приобретенные вещи в местных магазинах и рассказывает об особенностях жизни в Америке. В социальных сетях у Порывай набралось внушительное число подписчиков. Именно на них женщина решила еще немного подзаработать — с помощью записи видеопоздравлений для всех желающих за плату.

«Дорогие мои! Если вы хотите поздравить своих любимых, детей, родственников с праздниками: с днями рождения, с юбилеями, с Новым годом, с Рождеством — не стесняйтесь! Я с изюминкой, со стихами, с песнями это сделаю, учту ваши пожелания», — приводит ее слова ФАН.

Стоит отметить, что таким способом заработка промышляла и Наташа Королева. Однако подписчики привыкли видеть в ее соцсетях несколько иной формат публикаций. Например, ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица снялась топлес после курса похудения.

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