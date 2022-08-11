Пугачева произнесла тревожные слова о возвращении домой: «Помашем ручкой папе»

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 608

Журналистка Жигалова назвала тревожным общение Галкина с Пугачевой и детьми

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; Instagram* / alla_orfey

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Пока Примадонна собирается возвращаться на родину, ее супруг прекрасно обжился на чужбине.

Журналистка Алена Жигалова прокомментировала новую публикацию певицы Аллы Пугачевой в микроблоге. Там Примадонна гуляет с восьмилетними двойняшками Лизой и Гарри, которые вместе с мамой приветливо помахали рукой уехавшему в Израиль отцу Максиму Галкину.

Глава семейства оставил жену с детьми в Юрмале, а сам улетел на заработки. Как отметила Жигалова, вся эта ситуация выглядит беспокойно.

«„Помашем ручкой папе“ и „Папа, мы идем домой“ звучит очень тревожно», — заявила журналистка.

Стоит отметить, что Алла Борисовна заявляла о скором возращении в Россию в конце августа, ибо 1 сентября наследникам нужно идти в школу. Елизавета и Гарри учатся в частной подмосковной гимназии и в этом году поступят в третий класс.

Примадонна также предпочитает не выражать свою политическую позицию, несмотря на то, что покинула Россию после февраля вместе с супругом. Галкин же, напротив, поддался антироссийским настроениям и постоянно высказывается против решений Москвы и оскорбляет соотечественников.

Поклонники уверены, что юморист не собирается возвращаться на родину. Как ранее писал 5-tv.ru, артист начал учить иврит и присматривает израильские школы для близняшек Гарри и Лизы.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

+13° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
60.45
0.07 61.70
0.15
Никаких отрывов! Китайский совет дня на четверг, 11 августа

Последние новости

7:29
Время для шумного ремонта в новостройках предложили ограничить
7:17
Италия будет судить своего гражданина за участие в боевых действиях на Украине
7:05
Пугачева произнесла тревожные слова о возвращении домой: «Помашем ручкой папе»
7:00
Тест: Какой вы дачник?
6:52
Шесть тонн аммиака в воздухе! Хроника обстрела пивзавода в Донецке со стороны ВСУ
6:40
На Кубе начнут принимать карты «Мир»

Сейчас читают

Психолог Карнаух предупредил, что лень передается по наследству
Болгарию накрыло выбором газа
Cтали известны подробности необычного завещания Максима Аверина
Глава МВД Германии пожалела о фотографии с Кличко

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год