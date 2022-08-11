Латвия объявила Россию спонсором терроризма

Сейм Латвии признал Россию страной — спонсором терроризма. Соответствующее сообщение было опубликовано на его сайте.

Также Рига призвала страны Евросоюза приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

В сейме заявили, что РФ «многие годы различными способами поддерживала и финансировала террористические режимы и организации». Например, Москва — «крупнейший поставщик оружия режиму Башара Асада в Сирии». Кроме того, Латвия напомнила об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году, а также о катастрофе малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014-м году. Власти России неоднократно опровергали сообщения о причастности к этим событиям.

В тексте сообщения отмечается, что члены сейма осуждают «военную агрессию и крупномасштабное вторжение на Украину при поддержке белорусского режима», в связи с чем призывают «евроатлантическое сообщество и его партнеров срочно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России».

Как ранее писал 5-tv.ru, в посольстве Латвии временно прекратили принимать заявления на визы для граждан России. Такое решение было принято из-за сложной международной ситуации.