Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Посольстве Латвии приостановили прием заявлений на визы от россиян

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 25

Документ будет выдаваться гражданам РФ только при одном условии.

В Посольстве Латвии приостановили прием заявлений на визы от россиян

Фото: www.globallookpress.com / Global Look Press

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В посольстве Латвии временно прекратили принимать заявления на визы для граждан РФ. Такое решение власти страны мотивировали сложной международной ситуацией.

«В связи с международной ситуацией в посольстве Латвийской Республики в Российской Федерации на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации», — сообщается на сайте посольства республики в России.

В материале отмечается, что выдача виз гражданам России разрешена только в случае похорон близких родственников.

Как известно, выдачу виз россиянам Латвия прекратила еще в день начала спецоперации на Украине, 24 февраля. Но для некоторых категорий граждан действовали исключения. В частности, для журналистов, которые решили покинуть Россию после принятия закона о фейках. Так, по данным портала РБК, к началу августа визы были выданы 247 сотрудникам российских СМИ и 206 — членам их семей. Также с 25 февраля по 26 июля еще 654 визы были выданы по гуманитарным соображениям — тем, у кого заболели или умерли родственники.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, что различные варианты ужесточения визового режима для россиян обсуждают в Финляндии. Вплоть до полного прекращения выдачи документа.

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