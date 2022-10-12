Галкин* раскрыл свои доходы за границей: «Плохонькая вы гадалка!»
Максим Галкин* рассказал о том, что цены на его выступления не мизерные
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Шоумен продолжает гастролировать за рубежом, пока его супруга в одиночестве занимается воспитанием детей. Из России он сбежал на фоне спецоперации по защите Донбасса.
Информацию о своих доходах за границей раскрыл сбежавший юморист Максим Галкин* в социальных сетях, резко ответив одной из подписчиц.
«Цены немизерные, зал немаленький. Так что плохонькая вы гадалка, не видите даже то, что есть», — написал артист.
До этого многие думали, что стоимость на концерты шоумена низкая, чтобы завлекать публику, а выступает он в небольших помещениях. Также по постам звезды можно прийти к выводу, что многие поклонники осуждают комика за его позицию.
В частности, пользователи отмечают, что известность Галкин получил благодаря России, а теперь катается по миру, поливая страну и своих соотечественников грязью. Некоторые считают, что ведущий скоро «присядет», а кто-то обращает внимание на то, что родину никогда не заменят все чудеса света, приводит слова юзеров KP.RU.
Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Текущие события повлияли на мир российского шоубиза. Галкин и его супруга певица Алла Пугачева осудили действия российских властей, после чего стали подвергаться критике.
Ранее 5-tv.ru писал о том, на чем могут пиариться Галкин и Пугачева.
* — Признан иноагентом в РФ.
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