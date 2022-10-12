Группа исследователей из Гарвардского университета обнаружила, что длительное использование компьютеров и планшетов по вечерам вызывает нарушения сна и сбивает суточные ритмы организма. Информация об этом появилась в статье журнала Physiological Reports.

Ученые наблюдали за самочувствием мужчин и женщин от 22 до 28 лет. Группы испытуемых проводили пять вечеров перед компьютером и пять вечеров за чтением книг, газет или журналов. Эксперимент показал, что те, кто использовал светоизлучающие гаджеты — компьютер, телефон или планшет, засыпали на полчаса позже обычного, а утром жаловались на сонливость и потерю концентрации. По вечерам же они наоборот чувствовали себя слишком бодрыми.

Исследователи обнаружили, что использование светящихся гаджетов подавляет выработку мелатонина — гормона, который отвечает за периоды сна и бодрствования.

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