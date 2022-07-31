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Как синий свет влияет на скорое старение — результаты исследования

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 99

В США провели эксперимент по влиянию синего излучения на организм человека

Как синий свет влияет на скорое старение — результаты исследования

Фото: Depositphotos / evgenyataman

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Не всегда есть возможность оградить себя от негативного влияния окружающей среды. Порой проблемы подстерегают там, где меньше всего ожидаешь.

Американские ученые рассказали, в чем причина появления головных болей, бессонницы, потери памяти, ухудшения зрения, депрессии и ускоренного старения от долгой работы за компьютером. Оказалось, дело часто бывает не в стрессе и не в пассивном образе жизни, а в свете, под которым человек вынужден находиться огромное количество времени, пишет The Medical Express.

Как выяснилось в результате экспериментов, во всем виновато излучение синего спектра, которое идет от мониторов и дисплеев. Пагубное влияние этого фактора заметно не сразу. Минимизировать вредное для здоровья влияние можно с помощью кремов с SPF-защитой. Кроме того, можно «убавить» яркость на экранах.

Также не стоит выключать свет и использовать только освещение дисплеев. Важно одновременно включать настольные лампы или обычный комнатный электросвет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что использование очков без солнцезащитных фильтров крайне опасно для здоровья глаз. Тем, кто предпочитает качественной летней оптике пластиковые и исключительно декоративные аналоги, могут грозить серьезные проблемы со зрением.

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