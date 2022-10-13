София Ротару из-за своей принципиальности теряет баснословные гонорары

Народная артистка СССР, Герой Украины, Национальная легенда Украины — обладательница этих и других званий отказывается выступать и на родине, и в России.

Бывший директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров раскрыл причину отсутствия ее концертов и в России, и на Украине, где певица родилась. Оказывается, дело в принципиальности звезды и ее отношении к конфликту между странами. Народная артистка СССР, Герой Украины, Национальная легенда Украины Ротару отказывается выступать и даже просто привлекать внимание к своей персоне в непростой период, хотя и теряет при этом миллионы.

«Мне постоянно звонят люди, которые хотят ее видеть на своих мероприятиях. Интересуются, как и за сколько можно пригласить Софию Михайловну. Я, честно говоря, даже ей не звоню и ничего не предлагаю. Понимаю, что в такое непростое время она выходить на сцену не будет», — сказал продюсер в интервью «МК».

По словам Лаврова, Ротару всегда была принципиальной артисткой. Если не захочет петь, ни за какие деньги ее не уговоришь. Своим представителям она не позволяет даже озвучивать заказчику цену концерта, если не рассматривает возможность выступить. Однажды отказала даже главе Чечни Рамзану Кадырову, хотя и относится к нему с уважением.

«В то время уже активно готовилась к встрече Нового года. Пригласила своих братьев, сестер — не могла бросить семью. Была мысль вывезти всех родственников туда, но это оказалось проблематично. И София Михайловна осталась отмечать праздник дома», — вспомнил продюсер.

Из своих собственных правил Ротару, по словам Лаврова, теряет внушительные суммы, ведь один ее выход на частном мероприятии стоит минимум 100 тысяч евро, что в пересчете на рубли больше шести миллионов!

Звезда может позволить себе не работать по соображениям совести или другим причинам, добавил ее экс-директор. Еще на пике карьеры, когда она еще соперничала за звание главной певицы страны с Аллой Пугачевой, София Ротару заработала на безбедную старость.

Ранее, писал 5-tv.ru, музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему София Ротару никогда не жила ни в Москве, ни в Киеве, а предпочитала столицам Крым.