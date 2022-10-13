Отвоевал хит в 2000-х и пропал: куда исчез исполнитель песни «Почему же» Алексей Котлов

Как композиция стала популярной и почему же о ее исполнителе почти ничего не слышно?

«Почему же дождик капает по лужам», — пела вся страна в начале нулевых. Автором и исполнителем этих строк стал Алексей Котлов, известный как диджей Дождик. Интересно, что песня сама нашла своего слушателя, сообщает KP.RU.

История хита «Почему же»

Эту песню молодой музыкант написал в 2002-м. Многие начинающие исполнители, поняв, что «Почему же» уготована судьба всероссийского хита, стали исполнять ее без разрешения автора. Но все же песня дошла до слушателя в оригинальном исполнении.

Федеральные радиостанции неохотно крутили композицию на своих волнах, а вот региональные приняли ее с большой радостью. Огромное количество пиратов переписывало хит и продавало записи меломанам. Так как создатели копий не знали, кто исполняет песню, то писали на кассетах DJ Дождик, потому что в песне воспевается именно это погодное явление. Придуманное аудиопиратами имя стало настолько популярно, что артисту ничего не оставалось, как смириться с ним и выходить на выступления под псевдонимом.

Что известно о диджее Дождике?

Родился певец Алексей Котлов в городе Мензелинск (Республика Татарстан). Мужчина окончил педагогический институт, но по специальности не работал. В 20 лет он устроился в местный дом культуры. Там Котлов перепробовал несколько специальностей от дворника до звукорежиссера. Работая в ДК, он научился играть на гитаре, что способствовало его музыкальной карьере.

Авторству диджея Дождика принадлежит множество песен, но выстрелить им так же, как «Почему же», не удалось. Второй по популярности стала композиция «Ненавижу», а вот о других произведениях певца слушателям известно мало.

Сейчас Алексею Котлову 42 года. DJ Дождик продолжает выступать и записывать песни. В личной жизни у него тоже все в порядке. Диджей Дождик женат и имеет детей. Запись его хита на YouTube преодолела отметку в 60 миллионов просмотров.

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