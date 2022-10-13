Главы стран СВМДА решили преобразовать форум в международную организацию

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 112

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в эти часы проходит в столице Казахстана.

Главы стран СВМДА решили преобразовать форум в международную организацию

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана

Читайте нас в: Дзен Новости

Главы стран, участвующие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), договорились преобразовать форум в международную организацию. Об этом официально объявил президент Казахстана, где сейчас и проходит СВМДА, Касым-Жомарт Токаев.

«Астанинское заявление о трансформации СВМДА считается принятым», — подчеркнул глава Республики.

В числе прочего отмечалось, что Казахстан сделает все возможное для дальнейшего развития форума. Касым-Жомарт Токаев, как председатель саммита, также добавил постоянно действующая площадка приведет к глобальным положительным изменениям. В том числе в экономике, инклюзивном развитии. А кроме того, создаст максимально благоприятные условия для регионального и субрегионального финансового сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках саммита СВМДА в Казахстане назвал свою главную цель в российско-украинском конфликте.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.76
0.08 62.59
0.24
Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 ок...

Последние новости

15:37
Муж оказался не при чем? Немецкая свекровь призналась в расчленении россиянки Бауманн
15:30
Минобороны России сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
15:29
Захарова о заявлении Кулебы про Крым: «Главный дипломат признается в терроризме»
15:25
Бежавший от мобилизации Никита Пресняков оставил жену в России
15:23
Кабмин РФ выделит 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми из регионов
15:14
«Риск летального исхода»: врач оценил будущее Бони после восхождения на гору

Сейчас читают

Офтальмолог Азнаурян заявил об опасности просмотра телевизора в темноте
Лексус и Вован раскрыли: Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика