А я хочу перемирия: Эрдоган назвал свою главную цель в российско-украинском конфликте

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 89

Эрдоган заявил о намерении помочь с перемирием между Россией и Турцией

А я хочу перемирия: Эрдоган назвал свою главную цель в российско-украинском конфликте

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Турецкий лидер принимает участие в саммите Совещания по взаимным мерам доверия в Азии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал одной из главных целей Анкары — помочь Украине достигнуть мира. Об этом он заявил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в эти дни в Астане.

Глава государства отметил, что достигнуть справедливого мира можно только дипломатическим путем.

«Наша цель — сохранить набранный темп, несмотря на трудности на местах, и остановить кровопролитие как можно скорее», — подчеркнул турецкий лидер.

По его мнению, Анкара уже показала успешный пример в дипломатии, когда РФ, Турция, Украина и НАТО заключили «продуктовую сделку». Более того, государство внесло лепту в вопрос обмена заключенными между конфликтующими странами.

Астана в ближайшие два дня станет главным политическим центром Евразии. Там проходит саммит «Совещание по взаимным мерам доверия в Азии». В столицу Казахстана прибыли лидеры из почти трех десятков стран-участников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин назвал роль Азии ключевой в мире.

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