Первая «Ласточка»: восстановлено движение электропоездов по Крымскому мосту

|
Александра Саливанова
Александра Саливанова 48

Движение электропоездов по Крымскому мосту восстановлено

Первая «Ласточка»: восстановлено движение электропоездов по Крымскому мосту

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Сообщение между Керчью и Краснодарским краем продолжает восстанавливаться. Возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту. Ходить составы будут по новому расписанию.

Первая после теракта на Крымском мосту «Ласточка» отправилась из Керчи в Анапу утром 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), передают «Известия».

Компания-перевозчик сообщила, что электропоезда через Крымский мост будут ходить по расписанию выходного дня. Для перевозок подготовили два поезда, в состав которых включены по пять вагонов. Поскольку электричество к мосту пока не поступает, часть пути им придется преодолевать на паровой тяге. Планируется, что каждые сутки в обе стороны станут совершаться по три рейса. Такие меры будут предприняты для того, чтобы снизить нагрузку на паромной переправе.

Напомним, что 8 октября на Крымском мосту произошел теракт. Фура, следовавшая со стороны Таманского полуострова, взорвалась на автодорожном полотне. Возгорание затронуло семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате происшествия погибли четыре человека.

Движение легкового транспорта на Крымском мосту восстановили еще в день события — 8 октября. Однако все, кто желает проехать в Крым, теперь проходят тщательный досмотр. Также возобновлено движение через Крымский мост по железнодорожным путям.

Следственный комитет (СК) возбудили уголовное дело о терроризме. ФСБ объявила о причастности к взрыву украинскую разведку. Из двенадцати подозреваемых в совершении взрыва задержаны восемь. По словам главы СК России Александра Бастрыкина, в подготовке террористического акта участвовали граждане Украины, России и других государств.

Ранее 5-tv.ru опубликовал главную информацию о взрыве на Крымском мосту.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.76
0.08 62.59
0.24
Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 ок...

Последние новости

15:37
Муж оказался не при чем? Немецкая свекровь призналась в расчленении россиянки Бауманн
15:30
Минобороны России сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
15:29
Захарова о заявлении Кулебы про Крым: «Главный дипломат признается в терроризме»
15:25
Бежавший от мобилизации Никита Пресняков оставил жену в России
15:23
Кабмин РФ выделит 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми из регионов
15:14
«Риск летального исхода»: врач оценил будущее Бони после восхождения на гору

Сейчас читают

Офтальмолог Азнаурян заявил об опасности просмотра телевизора в темноте
Лексус и Вован раскрыли: Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика