Первая «Ласточка»: восстановлено движение электропоездов по Крымскому мосту

Сообщение между Керчью и Краснодарским краем продолжает восстанавливаться. Возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту. Ходить составы будут по новому расписанию.

Первая после теракта на Крымском мосту «Ласточка» отправилась из Керчи в Анапу утром 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), передают «Известия».

Компания-перевозчик сообщила, что электропоезда через Крымский мост будут ходить по расписанию выходного дня. Для перевозок подготовили два поезда, в состав которых включены по пять вагонов. Поскольку электричество к мосту пока не поступает, часть пути им придется преодолевать на паровой тяге. Планируется, что каждые сутки в обе стороны станут совершаться по три рейса. Такие меры будут предприняты для того, чтобы снизить нагрузку на паромной переправе.

Напомним, что 8 октября на Крымском мосту произошел теракт. Фура, следовавшая со стороны Таманского полуострова, взорвалась на автодорожном полотне. Возгорание затронуло семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате происшествия погибли четыре человека.

Движение легкового транспорта на Крымском мосту восстановили еще в день события — 8 октября. Однако все, кто желает проехать в Крым, теперь проходят тщательный досмотр. Также возобновлено движение через Крымский мост по железнодорожным путям.

Следственный комитет (СК) возбудили уголовное дело о терроризме. ФСБ объявила о причастности к взрыву украинскую разведку. Из двенадцати подозреваемых в совершении взрыва задержаны восемь. По словам главы СК России Александра Бастрыкина, в подготовке террористического акта участвовали граждане Украины, России и других государств.

Ранее 5-tv.ru опубликовал главную информацию о взрыве на Крымском мосту.