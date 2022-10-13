Остатки роскоши: уехавшая из России Алла Пугачева вышла в свет

Скандально покинувшая Россию Алла Пугачева впервые вышла в свет. Звезду заметили на концерте в Израиле. Внешний вид певицы оставил желать лучшего. Как живет знаменитость вдали от Родины?

Звезда российской эстрады Алла Пугачева в поисках новых способов досуга отправилась на концерт другой известной эмигрантки из России — певицы Земфиры. Светский раут состоялся в Тель-Авиве, передает 7Дней.ru.

73-летней Алле Пугачевой пришлось по вкусу мероприятие, однако образ певицы не соответствовал ее былому величию. Видно, что ради выхода в свет Примадонне, привыкшей к тому, что вокруг нее постоянно находится свита, пришлось приводить себя в порядок самой, не прибегая к помощи визажистов и стилистов. Прическа артистки выглядела растрепанной. Стало заметно, что волосы певицы жидкие и ломкие. В качестве наряда звезда выбрала привычный черный балахон.

Алла Пугачева осталась довольна выступлением Земфиры. Она, не стесняясь, отплясывала под хиты певицы и подпевала. Иногда звезда эстрады переговаривалась с другой эмигранткой из России Ренатой Литвиновой, которая также не осталась в стороне от светского досуга.

Также на мероприятии была замечена Ксения Собчак. Говорят, что в Израиль она приехала ради встречи с героем нового выпуска своего YouTube-шоу. Возможно, Собчак решила побеседовать с самой Аллой Пугачевой. Певице, вероятно, есть, что сказать по поводу своей эмиграции.

После своего переезда знаменитость сделала всего два заявления, в которых не стеснялась в выражениях. О планах певицы пока неизвестно, но вероятно, в России ее не увидят еще долго.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько обойдется обучение детей Пугачевой в Израиле.