Неразорвавшаяся часть снаряда, запущенная Вооруженными силами Украины. упала на площадку лицея в Белгороде. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, опубликовав пост в Telegram-канале.

Известно, что украинские националисты атаковали жилой дом в Белгороде, который расположены на улице Губкина. Туда и неподалеку упали обломки ракеты.

Мэр города Антон Иванов подчеркнул, что в настоящее время проводится поквартирный обход. Выяснилось, что в результате повреждено техническое помещение. Данных о пострадавших к этой минуте не приводится.